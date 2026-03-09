Principio di incendio negli alloggi della cooperativa Prometeo a Villadossola: evacuati venti ospiti FOTO

Momenti di apprensione questa mattina, poco prima delle 9, negli alloggi della cooperativa Prometeo a Villadossola, dove si è sviluppato un principio di incendio all’interno di una stanza della struttura che ospita pazienti psichiatrici autosufficienti.

Secondo le prime informazioni, dalle stanze si sono alzate fiamme piuttosto alte che hanno fatto scattare immediatamente le procedure di sicurezza. Il personale ha evacuato rapidamente l’edificio e allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Domodossola con tre mezzi, che hanno provveduto a domare il principio di incendio e a mettere in sicurezza i locali. Presenti anche i volontari dell’Anpass per l’assistenza sanitaria e la guardia di finanza.

Uno degli ospiti della struttura è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti temporaneamente nell’altra struttura della cooperativa.

"Si è sviluppato un principio di incendio in una stanza e si sono alzate fiamme alte – spiega Giancamillo Gasparini, amministratore della cooperativa Prometeo – Abbiamo evacuato subito l’edificio e chiamato i vigili del fuoco. Uno dei nostri ragazzi è stato portato a fare un accertamento, mentre gli altri venti ospiti, tutti autosufficienti, sono stati spostati nell’altra struttura".