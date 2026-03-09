 / Cronaca

09 marzo 2026

Escursionista ferita alla caviglia in Valgrande, intervento del soccorso alpino. Video

Donna milanese soccorsa in zona Corte Bué e trasportata in barella fino a Ompio

Una squadra della stazione Valgrande del soccorso alpino è stata impegnata ieri pomeriggio in un lungo intervento di soccorso in zona Corte Bué. La chiamata è arrivata alle 16.55 per una donna milanese del 1969 che, durante un’escursione, ha riportato una probabile frattura alla caviglia.

I tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto l’infortunata e, dopo le prime valutazioni e l’immobilizzazione dell’arto, l’hanno trasportata con la barella fino a Ompio. Qui la donna è stata affidata agli amici che erano con lei, i quali l’hanno poi accompagnata all’ospedale di Milano per ulteriori accertamenti.

All’operazione di soccorso hanno partecipato anche i militari del SAGF (soccorso alpino della guardia di finanza) e i vigili del fuoco.

 

