Contrasto alla violenza sulle donne: l’impegno costante della Polizia di Stato nel Vco

L’8 marzo si celebrano le conquiste sociali ottenute dalle donne ma è anche un giorno in cui si ricordano le violenze e le discriminazioni che le donne purtroppo, ancora, subiscono in tutto il mondo. Il nostro ordinamento giuridico ha identificato una serie di atti violenti che sono indicatori precisi di una situazione di pericolo imminente fornendo sempre più incisivi strumenti per scongiurarne il ripetersi o il procedere in una spirale di violenza sempre più grave. L’impegno della Polizia di Stato sul fronte del contrasto a tutte le forma di violenza agite sulle donne nel contesto delle relazioni affettive è costantemente alto anche nella nostra provincia.

Nel corso dell’intero 2025 sono 13 le proposte di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale avanzate dal Questore di Verbania al Tribunale di Torino a carico di altrettanti uomini violenti mentre e 9 sono state le misure adottate da detta Autorità Giudiziaria in accoglimento delle proposte (e le restanti sono in fase di esame). Tali misure preventive hanno colpito uomini resisi responsabili di gravi fatti ai danni delle rispettive mogli/compagne e che per tali motivi erano stati arrestati e sottoposti a misure cautelari penali sia in forma detentiva sia nella del divieto di avvicinamento. L’applicazione della sorveglianza speciale ha comportato per loro l’applicazione del braccialetto elettronico al fine del rispetto della prescrizione del divieto di avvicinamento nonché una serie di ulteriori prescrizioni fortemente limitative della libertà di movimento, prima fra tutte il divieto di lasciare la propria abitazione dalle 21:00 alle 07:00. Dall’inizio del 2026 sono state 3 le proposte di sorveglianza avanzate per le stesse ragioni e 2 sono state quelle sinora accolte

Sempre nel 2025 sono stati 12 gli ammonimenti adottati dal Questore e nei confronti di uomini che hanno tenuto condotte violente e persecutorie nei confronti di altrettante donne, di queste in quattro occasioni il provvedimento è stato adottato d’ufficio successivamente a interventi presso l’abitazione ovvero in altri luoghi oppure a seguito di accessi al Dea per fatti sempre riconducibili a violenza.

Dall’inizio dell’anno i provvedimenti di questo tipo adottati sono stati 2. In un caso l’ammonito è il venticinquenne figlio della donna maltrattata.

La Questura del Verbano Cusio Ossola, fin dal 2022 del Centro Antiviolenza del V.C.O. diventandone parte attiva insieme agli altri soggetti.

Riconoscere la violenza e denunciarla è il primo passo per avviarsi sulla strada del riscatto tutelando se stesse e i propri figli. Chiedere aiuto, uscire dal silenzio, è il primo passo per uscire dalla paura.