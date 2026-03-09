Seo Cai Domodossola, i soci in assemblea per l'elezione dei consiglieri

È in programma per sabato 21 marzo alle 16.30 in prima convocazione e alle 17.30 in seconda convocazione l’annuale assemblea generale dei soci del Sei Cai di Domodossola, nella sede di via Borgnis 10.

Numerosi i punti all’ordine del giorno, tra cui l’elezione dei nuovi consiglieri o dei consiglieri con mandato triennale scaduto e rieleggibili, oltre all’elezione di due delegati dei soci alle assemblee istituzionali e del revisore dei conti. I candidati al ruolo di consiglieri sono Davide Cantamessa, Massimo Galletti, Mario Morello, Davide Pozzo, Paola Nalin, Ebe Toriani e Dario Turco; i candidati delegati dei soci sono Enrica Corsi e Paolo Pozzo.

Nel corso dell’assemblea si procederà dunque alla votazione e alla discussione di altri punti all’ordine del giorno, tra cui la relazione del presidente sull’attività del 2025 e il programma del 2026, la relazione finanziaria del tesoriere e dei revisori sull’attività del 2025 e l’assegnazione di onorificenze ai soci aventi diritto.

Al termine dell’assemblea, come da tradizione, soci, familiari e simpatizzanti si riuniscono per una cena sociale presso l’associazione culturale Oscella Felix (in via Paolo della Silva 21) a Domodossola. È richiesta la prenotazione contattando il numero 3473609466 (Claudia).