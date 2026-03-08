Campionati di giochi matematici, due alunni delle Milani sul podio regionale

La matematica come sfida, gioco e occasione per mettere alla prova logica e intuizione. La scuola primaria Milani di Domodossola festeggia l’ottimo risultato ottenuto da alcuni suoi alunni nella fase regionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, una competizione che mette alla prova le capacità di ragionamento dei più giovani.

A distinguersi sono stati in particolare Andrea Portiglia, che ha conquistato il secondo posto, e Simone De Taranto, terzo classificato. I due studenti sono riusciti a salire sul podio regionale, sfiorando per poco la qualificazione alla finale nazionale. Un risultato di grande rilievo, che testimonia impegno, concentrazione e passione per la matematica.

Il piazzamento ottenuto rappresenta comunque un traguardo importante per la scuola domese, che da anni lavora per rendere l’apprendimento della matematica sempre più coinvolgente. L’obiettivo è superare l’idea della materia come qualcosa di difficile o distante, proponendo invece attività basate sul gioco, sul ragionamento e sulla risoluzione di problemi.

"Siamo profondamente orgogliosi dei nostri ragazzi – commentano dalla scuola – Questi risultati sono il frutto di un lavoro condiviso tra docenti e studenti, impegnati ogni giorno a migliorarsi. Il nostro obiettivo è offrire a ciascun alunno gli strumenti per sviluppare al meglio le proprie capacità".