Lavori in corso alla stazione ferroviaria di Domodossola

Tra fine febbraio e metà maggio introdotte modifiche negli orari di diversi treni

Sono in corso alla stazione ferroviaria di Domodossola i lavori di manutenzione della linea. Interventi che hanno indotto Rfi e Trenord a rimodulare la circolazione dal 24 febbraio al 16 maggio.

Lavori che vedono alcune modifiche che riguardano i  treni Re 2413 Domodossola-Milano Centrale; Re 2416 e 2436 Milano Centrale-Domodossola; Re 2440 Milano Centrale-Domodossola; Re 2433 Domodossola-Milano Centrale; R 10201 e R 10215 Domodossola-Milano Porta Garibaldi; R 10216 e R 10236R 10240; R 10203 Domodossola-Milano Porta Garibaldi; R 10243 Domodossola-Milano Porta Garibaldi; R 10210 Arona-Domodossola. Ma anche treni in partenza

Le modifiche prevedono orari di partenza leggermente modificati, trasbordi con bus, partenze e fermate da stazioni diverse da Domodossola.

Il consiglio è di consultare i siti di Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia e Trenord.

re.ba.

