La Val Formazza protagonista su Rai 1: i formaggi di montagna raccontati a “È sempre mezzogiorno”

La Val Formazza protagonista su Rai 1 nella puntata di martedì 10 marzo del programma È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, uno spazio è stato dedicato alla valle e in particolare alla tradizione dei formaggi di montagna.

Nel servizio si è parlato del territorio formazzino, dei suoi paesaggi alpini e delle radici storiche legate alla presenza dei Walser, popolazione arrivata dal Vallese nel XIII secolo e che ha lasciato un’impronta profonda nelle tradizioni locali.

Protagoniste del collegamento sono state Silvia e Lara Pennati, sorelle allevatrici che portano avanti l’arte casearia della valle. La loro azienda gestisce circa cento ettari di pascoli tra i 1200 e i 1800 metri di quota, dove allevano bovine di razza Bruna alpina e lavorano il latte prodotto direttamente in azienda.

Dal loro lavoro nasce il formaggio “Formazza”, prodotto simbolo dell’azienda e della valle, realizzato con latte crudo munto nelle 24 ore precedenti alla lavorazione. Alla base della produzione ci sono tecniche tramandate di generazione in generazione: al latte vengono aggiunti soltanto sieroinnesto autoprodotto e caglio, prima delle successive fasi di lavorazione, formatura e stagionatura, che può partire da almeno 60 giorni fino ad arrivare anche a diversi anni.

Nel collegamento le due sorelle hanno raccontato anche il forte legame tra allevamento, gestione dei pascoli e tutela della biodiversità alpina, un impegno che ha portato al riconoscimento di Slow Food per il presidio dedicato ai custodi dei prati e dei pascoli stabili. E' possibile vedere la puntata completa al link.