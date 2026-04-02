Il cedro di Piazza Dell’Oro si veste di colori con “I Fili Liberi”

Un tocco di colore e creatività nel cuore di Domodossola. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 aprile, il Cedro di Piazza Dell’Oro è stato “rivestito” grazie all’iniziativa del gruppo “I Fili Liberi”, protagoniste di un progetto di arredo urbano promosso dall’associazione culturale Whynot.

Le “ragazze” dei Fili Liberi, coordinate dalla maestra Adriana Steffe, si incontrano ogni mercoledì pomeriggio nello spazio Sottosopra di via Amendola 3, dove condividono la passione per i lavori creativi e tessili. Proprio da questo percorso è nato il progetto, già proposto nei mesi scorsi al Comune di Domodossola e recentemente approvato.

L’intervento, visibile fino al 30 aprile, trasforma uno degli angoli più frequentati della città in un simbolo di partecipazione e bellezza condivisa, valorizzando il contributo della comunità attraverso l’arte e la manualità. A promuovere l’attività è l’associazione Whynot, presieduta da Martina Bianchetti, che continua a sostenere iniziative culturali e sociali capaci di coinvolgere il territorio e rafforzare i legami tra le persone.