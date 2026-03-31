Vco: Volontariato e crescita personale, al via la campagna “Sei migliore di prima”

Anche nel Vco prende il via la campagna “Sei migliore di prima”, promossa da Csvnet Piemonte, che invita cittadini e giovani a scoprire il volontariato come strumento di crescita personale. L’iniziativa, nata dal Centro Servizi per il Volontariato di Torino, vuole diffondere un messaggio chiaro: l’impegno sociale non è una vetrina di gesti eroici, ma un percorso quotidiano che migliora la persona e rafforza la comunità.

“Ogni esperienza di volontariato aiuta a crescere, passo dopo passo – commenta Carlo Teruzzi, Presidente del Cst –. Il nostro sportello è pronto ad accompagnare chi desidera iniziare, facendo conoscere le tante opportunità attive nei comuni del Vco”.

La campagna, rivolta in particolare alle nuove generazioni, propone un approccio autentico e diretto, mostrando come il volontariato possa sviluppare competenze utili nella vita quotidiana e nel percorso professionale. Il messaggio, espresso anche dalle parole di una giovane volontaria, è semplice e potente: “Non sei migliore degli altri se fai volontariato. Sei migliore di prima”.