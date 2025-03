Punto Digitale Facile, appuntamento a Crevoladossola

Tornano gli appuntamenti con il Punto Digitale Facile, lo sportello itinerante gestito dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola per affiancare i cittadini nell’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali. Giovedì 27 marzo dalle 14.00 alle 17.00 i facilitatori saranno a Crevoladossola, nella sala consiliare del municipio, per fornire assistenza e formazione gratuita a chiunque ne abbia bisogno.

In particolare, i facilitatori affiancano i cittadini nell’uso di dispositivi quali pc, smartphone e tablet, nell’installazione e utilizzo di applicazioni, nella navigazione in internet e nell’uso di messaggi e videochiamate. Ma non solo: al Punto Digitale Facile è possibile ricevere assistenza nell’accesso e utilizzo dei principali servizi digitali della pubblica amministrazione, del fascicolo sanitario elettronico o dell’identità digitale (Spid, Cie o Cns). L’accesso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 353 4679566 oppure l’indirizzo e-mail sportello@umvo.it.