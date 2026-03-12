Autostrada A26, chiuso per una notte lo svincolo di Carpugnino

Sono in programma, lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri, lavori di manutenzione dell’impianto di illuminazione. Per permettere l’esecuzione degli interventi, è in programma la chiusura della stazione di Carpugnino in entrata verso Genova dalle 22.00 del 17 marzo alle 6.00 del 18 marzo. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Meina.
