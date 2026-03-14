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Viabilità e trasporti | 14 marzo 2026, 10:55

Pericolo valanghe, chiusa la strada della Val Loana

Il sindaco di Malesco: "Vogliamo evitare incidenti a causa della neve pesante"

Pericolo valanghe, chiusa la strada della Val Loana

Il comune di Malesco ha emesso un'ordinanza che prevede la temporanea chiusura della strada comunale della Val Loana, a causa del pericolo valanghe. Viste le ingenti nevicate previste in queste ore, è stata infatti emessa un'allerta da parte della protezione civile, che consiglia la massima attenzione per possibili valanghe o slavine. L'amministrazione comunale ha dunque ritenuto opportuno chiudere la strada, nel tratto compreso tra la località "Patqueso" e la località "Fondo li Gabbi" a partire da oggi, sabato 14 marzo, e fino alla revoca dell'ordinanza.  È dunque tassativamente vietato il transito veicolare e pedonale. “Vogliamo evitare incidenti vista questa neve pesante che può creare notevoli pericoli”, le parole del sindaco Enrico Barbazza.

Redazione

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