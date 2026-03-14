Pericolo valanghe, chiusa la strada della Val Loana

Il comune di Malesco ha emesso un'ordinanza che prevede la temporanea chiusura della strada comunale della Val Loana, a causa del pericolo valanghe. Viste le ingenti nevicate previste in queste ore, è stata infatti emessa un'allerta da parte della protezione civile, che consiglia la massima attenzione per possibili valanghe o slavine. L'amministrazione comunale ha dunque ritenuto opportuno chiudere la strada, nel tratto compreso tra la località "Patqueso" e la località "Fondo li Gabbi" a partire da oggi, sabato 14 marzo, e fino alla revoca dell'ordinanza. È dunque tassativamente vietato il transito veicolare e pedonale. “Vogliamo evitare incidenti vista questa neve pesante che può creare notevoli pericoli”, le parole del sindaco Enrico Barbazza.
In Breve
sabato 14 marzo
venerdì 13 marzo
giovedì 12 marzo
mercoledì 11 marzo
lunedì 09 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?