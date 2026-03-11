Parcheggi più smart a Domodossola: online il "Portale abbonamenti"

Novità in arrivo per il sistema di sosta a pagamento della città di Domodossola. Prosegue infatti la “rivoluzione” dei parcheggi introdotta dalla nuova società che li gestisce, City Green Light, che fa sapere che a partire dalla prossima settimana sarà attivo il nuovo “Portale Abbonamenti Domodossola Parking”. Inoltre, prossimamente sarà disponibile la nuova applicazione dedicata. Entrambi, spiega la società, sono “strumenti pensati per snellire tutte le operazioni relative alla sosta e agli abbonamenti”.

Il portale sarà accessibile tramite il sito dedicato (abbonamenti.domodossolaparking.com) e permetterà di rinnovare gli abbonamenti, consultare i propri dati e lo stato dell’abbonamento in tempo reale, oltre a effettuare i pagamenti online tramite PayPal o Nexi. Tutti i servizi saranno poi disponibili anche sull’app “Domodossola Parking”, scaricabile gratuitamente su Apple App Store (iOS) e Google Play Store (Android), così da poter gestire tutto comodamente dallo smartphone.

Questa innovazione digitale è il cuore di un più ampio progetto di smart city volto a rendere il centro di Domodossola più accessibile e moderno. Spiegano da City Green Light: “In un contesto nazionale tra i più motorizzati d’Europa, con 701 auto ogni 1.000 abitanti secondo gli ultimi dati Istat, l'introduzione di sistemi avanzati per la gestione della sosta è lo strumento tecnicamente più efficace per ridurre il traffico parassita causato dalla ricerca del parcheggio e contenere le emissioni inquinanti. Per agevolare ulteriormente gli utenti, il sistema include anche misure pensate per facilitare l’accesso al centro, come la sosta breve gratuita fino a 15 minuti e la fascia notturna libera. I parcheggi a sbarre saranno dotati di sistemi di riconoscimento targhe, consentendo agli abbonati di entrare e uscire senza utilizzare biglietti o tessere fisiche e azzerando le code”.

Il progetto non si limita alla digitalizzazione dei servizi, ma comprende importanti opere strutturali per aumentare la disponibilità di spazi. Il piano prevede infatti la realizzazione di un nuovo parcheggio da 105 posti nell’area dell’ex macello, snodo strategico per la mobilità cittadina e la riqualificazione del parcheggio di via Cadorna per risolvere le criticità strutturali.