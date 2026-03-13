Nuove chiusure notturne sull’autostrada A26

Nuove modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Nella notte tra il 15 e il1 6 marzo, infatti, sono previste alcune interruzioni al traffico per permettere il transito di trasporti eccezionali. In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona Toce, dal km 165.5 al km 194.3 in direzione Genova, tra le 22.00 e le 6.00 del giorno successivo. Sarà obbligatoria l’uscita alla stazione di Arona con possibile rientro allo svincolo di Verbania/Gravellona dopo aver percorso la SS 33.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo di Baveno in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Gravellona dalle 22.00 alle 4.00 del giorno successivo. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Verbania, Meina e Carpugnino (solo per veicoli leggeri).