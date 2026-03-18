Domodossola piange “Tommi” Prevosti, barbiere e scrittore

Si è spento a 95 anni Antonio Prevosti, conosciuto da tutti come “Tommi”, storico barbiere di Domodossola. Nato nel 1930, iniziò a lavorare come apprendista nel 1940 in una bottega di via Galletti, imparando il mestiere dai maestri locali e iniziando a usare il rasoio già a quattordici anni.

Da giovane rilevò il suo primo negozio e successivamente si trasferì nella storica bottega di corso Moneta, dove avrebbe lavorato fino al 2020, anno in cui, all’età di 90 anni, decise di chiudere a causa della pandemia. Nel corso della sua lunga carriera ha avuto migliaia di clienti, mantenendo con ciascuno un rapporto personale e diventando una presenza conosciuta e amata in città.

Oltre alla professione, Prevosti coltivava la passione per la cultura e la scrittura. Autodidatta, pubblicò sedici romanzi, tra cui l’autobiografico Le scale della vita, raccontando la propria vita, la città e le persone che l’avevano accompagnato lungo il suo percorso. Amava la letteratura, in particolare i poeti francesi come Baudelaire, e incoraggiava giovani e clienti a leggere e riflettere sulle parole. Cavaliere della Repubblica dal 2009, un riconoscimento che ha premiato non solo la sua attività di barbiere ma anche quella di scrittore e di poeta dialettale.

Nel 2023 ricevette il riconoscimento “Maestri d’Opera” da Confartigianato Piemonte Orientale, un premio che celebra la passione e la dedizione di artigiani con una carriera pluridecennale. Anche dopo aver lasciato il negozio, rimase disponibile a condividere la sua esperienza e i segreti del mestiere con le nuove generazioni.

"Tommi" lascia i figli Roberto con Paola e Patrizia con Paolo, insieme ai nipoti Stefano, Elena, Giovanni e Chiara. Il Santo Rosario sarà recitato giovedì 19 marzo alle 18:30, mentre i funerali si terranno venerdì 20 marzo alle ore 10:45 nella chiesa della Cappuccina.