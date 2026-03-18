“Le allegre comari di Windsor”: Shakespeare in scena a Cuzzego

Il celebre Falstaff, anziano cavaliere dai costumi discutibili e dalla moralità a dir poco dubbia, tenta di sedurre Madama Ford per estorcerle denaro, destinato ai suoi bagordi. Commette però un grave errore: corteggia allo stesso tempo Madama Page, migliore amica di Ford. Scoperto, diventa vittima di una divertente vendetta ordita dalle due donne, che coinvolge anche parroco, mariti e una coppia di giovani amanti, in un turbinio di gag e situazioni rocambolesche.

La regia di Luca Savani accompagna gli attori – Matteo Morigi, Martina Boselli, Giulia Colombo, Matteo Minetti e Cecilia Andreasi – in una messa in scena ricca di ritmo e comicità, capace di regalare al pubblico risate autentiche e intrattenimento puro.

Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Dello Zio, sarà in scena sabato 28 marzo alle 21:00 presso il Teatro Parrocchiale di Cuzzego (Piazza della Chiesa, VB).