Domodossola ospita la manifestazione contro guerre e riarmo

Anche a Domodossola è in programma per sabato 28 marzo la manifestazione nazionale intitolata “Together”, un’iniziativa promossa dal Comitato Ossola “Ferma il Riarmo” contro il riarmo e i conflitti armati.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 in piazza Repubblica dell’Ossola, mentre la partenza del corteo è prevista alle 16.30. Gli organizzatori presentano la giornata come un momento di partecipazione pubblica per esprimere contrarietà alle guerre e promuovere un messaggio di dialogo e convivenza. La manifestazione è aperta a cittadini, associazioni e gruppi che condividono l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del riarmo e delle tensioni internazionali. L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo.