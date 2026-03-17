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Eventi | 17 marzo 2026, 08:00

A Domodossola la filosofa Laura Cianciarelli con il ciclo “Per un nuovo umanesimo”

Venerdì 20 marzo all’ex Cappella Mellerio la conferenza “La concezione dell’uomo nell’Islam”, penultimo appuntamento della rassegna della Fondazione Paola Angela Ruminelli

A Domodossola la filosofa Laura Cianciarelli con il ciclo “Per un nuovo umanesimo”

Prosegue a Domodossola il ciclo di conferenze filosofiche “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli insieme all’Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Il penultimo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 20 marzo alle ore 18 presso l’ex Cappella Mellerio, in piazza Rovereto, e vedrà protagonista la professoressa Laura Cianciarelli, collaboratrice scientifica della Facoltà di Teologia di Lugano.

L’intervento, dal titolo “La concezione dell’uomo nell’Islam”, offrirà una riflessione sul rapporto tra l’essere umano e Dio nella religione islamica. Se nella tradizione cristiana l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, nell’Islam tra Allah e l’uomo esiste invece una relazione di totale alterità. Questa distanza è sottolineata anche dal divieto di raffigurare Dio con sembianze antropomorfe. Il collegamento tra la trascendenza divina e la dimensione umana si realizza attraverso la profezia e la rivelazione contenuta nei Libri sacri. L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

a.f.

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