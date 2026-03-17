A Domodossola la filosofa Laura Cianciarelli con il ciclo “Per un nuovo umanesimo”

Prosegue a Domodossola il ciclo di conferenze filosofiche “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli insieme all’Associazione Culturale Mario Ruminelli.

Il penultimo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 20 marzo alle ore 18 presso l’ex Cappella Mellerio, in piazza Rovereto, e vedrà protagonista la professoressa Laura Cianciarelli, collaboratrice scientifica della Facoltà di Teologia di Lugano.

L’intervento, dal titolo “La concezione dell’uomo nell’Islam”, offrirà una riflessione sul rapporto tra l’essere umano e Dio nella religione islamica. Se nella tradizione cristiana l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio, nell’Islam tra Allah e l’uomo esiste invece una relazione di totale alterità. Questa distanza è sottolineata anche dal divieto di raffigurare Dio con sembianze antropomorfe. Il collegamento tra la trascendenza divina e la dimensione umana si realizza attraverso la profezia e la rivelazione contenuta nei Libri sacri. L’ingresso alla conferenza è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.