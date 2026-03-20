Castello di Vogogna: termina la gestione dell’Associazione Ossola Inferiore

Con grande rammarico e profonda amarezza, l’Associazione Culturale Ossola Inferiore annuncia la fine della propria gestione del Castello di Vogogna, conclusione di un percorso durato nove anni all’insegna di passione, dedizione e impegno costante.

"È un momento carico di emozioni contrastanti – scrive l’associazione – da un lato il rammarico per la fine di un’esperienza così significativa, dall’altro l’orgoglio per quanto costruito in questi anni". Durante questo lungo periodo, l’associazione ha affrontato sfide complesse e sviluppato progetti culturali rilevanti, trasformando il Castello non solo in un museo, ma in un luogo vivo, aperto, dinamico e profondamente radicato nel territorio e nella sua storia.

Un ringraziamento speciale è stato dedicato a tutti i volontari, "L'impegno instancabile è stato il vero motore di ogni attività, e alle Amministrazioni che hanno sostenuto i progetti, ai partner, alle scuole, agli artisti, alle guide e agli studiosi che hanno collaborato. L’associazione esprime inoltre gratitudine ai 111.500 visitatori che hanno partecipato e apprezzato il lavoro svolto".

"Porteremo con noi l’esperienza maturata, le relazioni positive e i risultati raggiunti – concludono – certi che quanto realizzato costituisca una solida base per il futuro della nostra Associazione".