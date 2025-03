Prima Categoria, al “Poscio” c’è Virtus Villa - Bagnella

La prossima giornata del campionato di Prima Categoria si preannuncia ricca di sfide interessanti, con incontri che potrebbero rivelarsi decisivi per le ambizioni di molte squadre.

Il Piedimulera, capolista con un vantaggio di sei punti sulla seconda, sarà impegnato sul campo del Carpignano. I gialloblù, reduci da cinque vittorie consecutive, vogliono proseguire la loro marcia trionfale verso il titolo, mentre il Carpignano, attualmente a metà graduatoria, non ha più alcuna velleità legata alla classifica, essendo lontano da playoff e playout. All'andata la gara terminò con un pareggio per 1-1.

Il Gravellona San Pietro, seconda forza del campionato, affronta il Vogogna in trasferta. Gli arancioneri, che nell'ultimo turno hanno avuto la meglio sulla Cannobiese, non vogliono perdere terreno dalla vetta e devono consolidare la loro piazza d’onore. Il Vogogna, terzultimo in classifica ma con una gara da recuperare, si trova in piena lotta per la salvezza e ha bisogno di punti preziosi per uscire dalla zona rossa. La partita di andata finì 1-1.

Il Bagnella, terzo in classifica e a un solo punto dal Gravellona San Pietro, farà visita alla Virtus Villadossola in quello che è l’incontro clou di questo turno di campionato. Domenica scorsa gli arancioneri hanno vinto di misura sul Carpignano, e i biancoazzurri hanno fatto altrettanto in casa del Fondotoce. La squadra di mister Giampaolo proverà a sfruttare il fattore campo per sorpassare i rivali e conquistare la terza posizione, mentre gli omegnesi si augurano di sfruttare lo scarso rendimento degli ossolani negli scontri diretti. Pareggio 1-1 nella sfida di andata.

La Cannobiese ospita il Fondotoce in una partita che rappresenta una delle ultime occasioni per le ambizioni playoff della squadra di mister Pettinaroli. I biancorossi sono reduci dalla sconfitta di Gravellona, i neroverdi dalla sconfitta casalinga con la Virtus Villa, e devono fare punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. All'andata la Cannobiese si impose 2-1.

L'Agrano, attualmente nono, affronterà la Serravallese in una sfida dal sapore salvezza. I ragazzi di mister Lopardo vengono da tre vittorie consecutive, e vincendo metterebbero una seria ipoteca sulla loro salvezza diretta, mentre i vercellesi devono assolutamente fare punti per evitare almeno l’ultimo posto. All'andata vittoria 2-1 dei sesiani.

La Varzese, in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta subita contro il Momo, si troverà di fronte il Romagnano, squadra che nell'ultima giornata ha ottenuto un rocambolesco quanto importante successo contro il Sizzano. I divedrini, attualmente undicesimi, hanno raccolto solo due punti nelle ultime sei uscite, e non possono permettersi ulteriori passi falsi. All'andata il Romagnano vinse 4-2.

Le partite in programma:

Serravallese - Agrano; Virtus Villadossola - Bagnella; Cannobiese - Fondotoce; Vogogna - Gravellona San Pietro; Valduggia - Momo; Carpignano - Piedimulera; Sizzano - Quaronese; Varzese - Romagnano