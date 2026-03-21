Vogogna, avviata la gara per la nuova gestione del Castello Visconteo

L’amministrazione comunale di Vogogna ha avviato la procedura per l’affidamento della gestione del Castello Visconteo mediante “gara negoziata”, dopo la fine della collaborazione con l’associazione culturale Ossola Inferiore. La procedura di gara, si legge in una nota del comune, “sarà finalizzata alla selezione di un gestore che possa valorizzare ulteriormente e promuovere il castello, offrendo servizi ed iniziative che vadano ad incrementare l'offerta ai visitatori contribuendo allo sviluppo storico, culturale e turistico del territorio in sinergia con il turismo montano e del lago Maggiore”.

“Il Castello di Vogogna è un luogo unico e suggestivo del territorio ossolano, con grandi potenzialità, che offre spazi idonei a visite guidate, mostre ed eventi culturali - proseguono dall’amministrazione -. La sua gestione è fondamentale per preservare la sua bellezza e renderlo usufruibile a tutti. A tal proposito L'amministrazione sta predisponendo la documentazione per poter partecipare al “Bando Cultura Missione Comune 2026” al fine di poter accedere ad un finanziamento e procedere alla sistemazione dell'ascensore che collega il borgo al Castello, intervento che vanta un importo di circa 200.000,00 euro”.

Spiegano dal comune: “Il nuovo Codice degli Appalti che regolamenta i contratti pubblici non contempla la possibilità di un affidamento “diretto” (come in essere) per la gestione di immobili di proprietà comunale, ma “impone” agli enti pubblici precisi obblighi per garantire il principio di trasparenza e di concorrenza nelle gare di affidamento di appalti di forniture e di servizi. Questo vuol dire che la convenzione in essere, con l'associazione culturale Acoi non poteva rinnovarsi alla sua naturale scadenza in modo discrezionale in quanto l'amministrazione è tenuta a garantire, mediante delle procedure di affidamento e criteri di selezione che devono essere oggettivi e non discriminatori, favorendo l’accesso alle gare a chiunque risponda ai requisiti richiesti. Quanto sopra riportato implica che, ai fini della partecipazione al bando per la gestione del castello, ai soggetti invitati verranno richiesti specifici requisiti e criteri necessari per la presentazione dell’offerta. La procedura di valutazione si baserà sull'attribuzione di un punteggio sia all’offerta economica, sia - in misura prevalente - al progetto tecnico relativo di gestione culturale e funzionale che il candidato intende realizzare. Tale progetto sarà valutato secondo criteri che includono, tra gli altri, le modalità di apertura della struttura e l'esperienza maturata nella gestione di contesti storico-culturali. L'intera documentazione dovrà essere presentata attraverso il sistema telematico utilizzato dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale. Concludendo, alla luce della normativa vigente, l'amministrazione comunale ritiene opportuno rendere noto che a tale procedura saranno invitati a partecipare operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, tra cui anche l'attuale gestore del Castello Visconteo, al quale sarà garantita la possibilità di concorrere alla gara d'appalto al pari degli altri soggetti invitati, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento”.