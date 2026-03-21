Varzo, fibra ottica: Comune contesta i ripristini stradali e chiede interventi urgenti

Il Comune di Varzo segnala criticità nei lavori di installazione della fibra ottica sul territorio: i ripristini stradali temporanei eseguiti dopo gli interventi risultano inadeguati e devono essere corretti senza ulteriori ritardi.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, già sono state inviate contestazioni al Committente e alla ditta esecutrice. Tra le richieste immediate: segnaletica per indicare le aree critiche, pulizia delle strade dal brecciolino e rifacimento dei ripristini temporanei con materiali appropriati. Solo dopo l’assestamento corretto del fondo sarà possibile procedere ai ripristini definitivi, rispettando le normative vigenti.

Le strade interessate sono molte: Viale Stazione, Piazzale Cadorna, Strada Privata Galtarossa, Via Chiesa del Pasqué, Case Steffenino, località Mugné, frazione Piaggio, Via Alneda, Via Parvis e Via Volante. Per i ripristini definitivi, il Comune richiede anche un mascheramento parziale dei pozzetti per un corretto inserimento ambientale.

Il sindaco Bruno Stefanetti avverte: in caso di mancata esecuzione degli interventi, l’Amministrazione potrà procedere con lavori sostitutivi addebitando tutte le spese alla ditta responsabile. “Il nostro obiettivo – dichiara Stefanetti – è garantire sicurezza, funzionalità e decoro delle strade per tutti i cittadini”.