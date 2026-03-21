 / Attualità

Attualità | 21 marzo 2026, 08:00

Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato col sole ma domenica possibili nevicate

Le previsioni meteo per il fine settimana

La progressiva discesa di un minimo dall'Austria farà aumentare la nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata portando le prime precipitazioni sulle aree alpine e pedemontane nel tardo pomeriggio. "Questo minimo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - aggirerà le Alpi da nord e domenica l'intensificazione dell'avvezione da est porterà precipitazioni localmente forti, diffusamente moderate sui settori occidentali, con una quota neve in calo al mattino fino a 700-800 m. L'indebolimento dell'avvezione nel corso di domenica, e lo spostamento verso sud del minimo, causerà una generale attenuazione dei fenomeni e le prime schiarite da est".

 

SABATO 21 MARZO 2026

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con copertura in aumento dalle ore centrali fino ad avere cielo molto nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Precipitazioni: dal tardo pomeriggio-sera deboli sui rilievi e zone pedemontane nordoccidentali in progressiva estensione alle pianure adiacenti nella notte. Nella notte nevicate moderate tra Valle Anzasca e Sesia. Quota neve sui 1100-1300 m in calo. Zero termico: in deciso calo fino ai 1500-1700 m. A nord fino a 1300 m. Venti: deboli ovunque salvo rinforzi moderati a quote collinari sul Piemonte orientale la sera; nordoccidentali al mattino e nordorientali al pomeriggio sulle Alpi, prevalentemente nordorientali in area appenninica, variabili altrove

 

DOMENICA 22 MARZO 2026

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto al mattino, nel pomeriggio ampie schiarite a partire da nord-est. Precipitazioni: diffuse, deboli a sud-est e moderate a ridosso dell'arco alpino soprattutto tra Valli Anzasca e Sesia, nonché montagne del Biellese. Neve sopra ai 700-800 m sulle zone pedemontane, lievemente superiore sulle zone alpine. Quota neve in abbassamento sul Cuneese fino a 500 m. Zero termico: in calo nel mattino fino a 900 m, in progressiva ascesa nel pomeriggio fino a 1300 m a nord, permane più basso sul Cuneese. Venti: sulle Alpi sudoccidentali generalmente deboli. In pianura e collina e sulla fascia pedemontana settentrionali moderati, localmente forti al mattino da est, nord-est, in generale attenuazione pomeridiana.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore