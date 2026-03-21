Le previsioni meteo per il fine settimana

La progressiva discesa di un minimo dall'Austria farà aumentare la nuvolosità fino a cielo molto nuvoloso in serata portando le prime precipitazioni sulle aree alpine e pedemontane nel tardo pomeriggio. "Questo minimo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - aggirerà le Alpi da nord e domenica l'intensificazione dell'avvezione da est porterà precipitazioni localmente forti, diffusamente moderate sui settori occidentali, con una quota neve in calo al mattino fino a 700-800 m. L'indebolimento dell'avvezione nel corso di domenica, e lo spostamento verso sud del minimo, causerà una generale attenuazione dei fenomeni e le prime schiarite da est".

SABATO 21 MARZO 2026

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con copertura in aumento dalle ore centrali fino ad avere cielo molto nuvoloso a ovest e irregolarmente nuvoloso altrove. Precipitazioni: dal tardo pomeriggio-sera deboli sui rilievi e zone pedemontane nordoccidentali in progressiva estensione alle pianure adiacenti nella notte. Nella notte nevicate moderate tra Valle Anzasca e Sesia. Quota neve sui 1100-1300 m in calo. Zero termico: in deciso calo fino ai 1500-1700 m. A nord fino a 1300 m. Venti: deboli ovunque salvo rinforzi moderati a quote collinari sul Piemonte orientale la sera; nordoccidentali al mattino e nordorientali al pomeriggio sulle Alpi, prevalentemente nordorientali in area appenninica, variabili altrove

DOMENICA 22 MARZO 2026

Nuvolosità: molto nuvoloso o coperto al mattino, nel pomeriggio ampie schiarite a partire da nord-est. Precipitazioni: diffuse, deboli a sud-est e moderate a ridosso dell'arco alpino soprattutto tra Valli Anzasca e Sesia, nonché montagne del Biellese. Neve sopra ai 700-800 m sulle zone pedemontane, lievemente superiore sulle zone alpine. Quota neve in abbassamento sul Cuneese fino a 500 m. Zero termico: in calo nel mattino fino a 900 m, in progressiva ascesa nel pomeriggio fino a 1300 m a nord, permane più basso sul Cuneese. Venti: sulle Alpi sudoccidentali generalmente deboli. In pianura e collina e sulla fascia pedemontana settentrionali moderati, localmente forti al mattino da est, nord-est, in generale attenuazione pomeridiana.