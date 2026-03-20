“Storie piccine” e “In gioco con papà”: doppio appuntamento per famiglie in biblioteca

Si prospetta un fine settimana ricco di attività alla biblioteca Contini di Domodossola. Come da tradizione nel mese di marzo torna l’appuntamento con “Storie piccine”, l’iniziativa che dal 2005, proprio in questo mese, vede l’organizzazione a livello regionale di una serie di attività di promozione della lettura per i più piccoli nell’ambito del programma Nati per leggere. Anche quest’anno le biblioteche del Sistema del Vco si sono date da fare con una ricca offerta di eventi che si possono trovare sul sito www.culturapercrescerevco.it.

Nell’ambito dell’iniziativa, alla biblioteca Contini sabato 21 marzo alle 10.30 Susi Soncin con il suo “Susi e la chitarricchia” regalerà ai più piccoli un momento di spensieratezza con storie, filastrocche e tanta musica. L’iniziativa è indicata per bambini da 1 a 3 anni.

Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 14.30 “In gioco con papà”. L’evento si inserisce all’interno dell’omonima iniziativa a livello nazionale giunta alla sua terza edizione e volta a sensibilizzare ragazzi e adulti sull’importanza del gioco come strumento di crescita, educazione e inclusione. Le game trainer e professioniste dello Studio Specialistico ABC guideranno i tavoli dove si raggrupperanno i giocatori, assicurando a tutti, sia ragazzi che adulti, un pomeriggio di divertimento, sperimentando insieme il gioco come strumento di apprendimento e relazione. L’attività è adatta a partire dai 5 anni in su.

Queste iniziative sono realizzate grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e sono inserite nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.culturapercrescerevco.it nella sezione dedicata agli appuntamenti.

Per qualunque informazione potete contattare la biblioteca al numero di telefono 0324/242232.