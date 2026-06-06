Delegazione Valle Vigezzo del punto croce: a Santa Maria Maggiore una giornata di ricamo per il ventennale

Il ricamo come arte, tradizione e momento di incontro. La Delegazione Italiana Valle Vigezzo del punto croce, in occasione del suo ventesimo anniversario, organizza una giornata interamente dedicata al mondo del ricamo e della creatività tessile, in programma sabato 20 giugno presso l'Hotel La Scheggia di Santa Maria Maggiore. Un traguardo importante che affonda le proprie radici nella passione e nell'entusiasmo di un gruppo di donne vigezzine: “La Delegazione Valle Vigezzo nasce nel 2006: tutto ebbe inizio quando il comune di Santa Maria Maggiore ospitò una mostra di ricamo della Delegazione di Milano, organizzata dalla nostra ispiratrice, Anita Gottardi, presso il Centro Culturale Vecchio Municipio. Quell'evento suscitò entusiasmo tra le appassionate del territorio e da lì nacque la volontà di creare una rete locale che potesse promuovere l'arte del ricamo. Ad oggi siamo un gruppo di circa 25 ricamatrici e in questi vent'anni la delegazione è diventata molto più di un semplice luogo dove ricamare: è amicizia, aggregazione, solidarietà, cultura della tradizione e slancio creativo. Ci incontriamo regolarmente per condividere il nostro tempo (alcune di noi si occupano anche dei progetti di punto croce nelle scuole e presso la Rsa di Re), le nostre conoscenze e la passione per il bello, mantenendo vivo uno spirito che ci accompagna fin dalla fondazione”, racconta Vilma Cheula, presidente del gruppo vigezzino.

Quello di Santa Maria Maggiore sarà dunque un appuntamento atteso dalle appassionate del settore, ma anche a chi desidera avvicinarsi a un'arte che racconta storia, pazienza e passione attraverso ago e filo. Ospite speciale della giornata sarà l'illustratrice e designer Vale Gugia, punto di riferimento molto amato nel panorama del ricamo creativo. L'evento prenderà il via alle 9.30 e offrirà un'intera giornata da vivere insieme tra lavori, incontri e momenti conviviali. Per l'occasione, ogni partecipante riceverà un kit esclusivo dedicato all'evento, pensato come ricordo speciale del ventennale della Delegazione Valle Vigezzo.

Tra le altre iniziative originali della manifestazione anche uno speciale annullo filatelico: sarà infatti presente un incaricato di Poste Italiane per l'annullo creato appositamente per la ricorrenza. Per partecipare alla giornata e prenotare il pranzo è possibile contattare Vilma al numero 340.3920917. Chi desiderasse pernottare può invece rivolgersi direttamente all'hotel scrivendo all'indirizzo hotellascheggia@gmail.com. Un evento che promette emozioni, creatività e tanti fili intrecciati da una passione comune.