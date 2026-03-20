Linea Domodossola-Iselle, un 2026 di lavori e sospensioni

Il 2026 sarà un anno complesso per chi viaggia sulla tratta ferroviaria Domodossola–Iselle. L’Agenzia della Mobilità Piemontese ha diffuso l’aggiornamento del programma delle interruzioni previsto da Rfi, necessario per consentire due interventi fondamentali: il ripristino del ponte Boldrini e una serie di lavori di manutenzione all’interno della galleria del Sempione.

Le prime modifiche al servizio riguardano le interruzioni di tre ore nei giorni feriali, già attive e previste fino al 12 dicembre. In questa fascia oraria vengono cancellati i collegamenti tra Iselle e Domodossola relativi ai treni 4265 (Briga 11.20 - Domodossola 11.53) e 4270 (Domodossola 11.58 - Briga 12.33), con un servizio sostitutivo garantito da mercoledì a venerdì.

Il periodo più delicato arriverà però in estate, quando la tratta Iselle–Domodossola verrà completamente chiusa per quattro settimane, dal 28 giugno al 26 luglio. In queste giornate saranno attivati servizi sostitutivi con priorità ai pendolari frontalieri, categoria particolarmente esposta ai disagi.

A seguire, dal 28 luglio fino al 22 settembre, scatteranno nuove interruzioni di cinque ore nei giorni feriali. In questo caso verranno cancellati i treni 4269 (Briga 13.20 - Domodossola 13.53) e 4274 (Domodossola 13.58 - Briga 14.33) sull’intera relazione Briga–Domodossola, senza possibilità di ricorrere a bus sostitutivi.

Il programma si chiuderà con alcune interruzioni notturne previste nei fine settimana - tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì - di novembre e dicembre (21-22 e 22-23 novembre, 5-6 e 6-7 dicembre).