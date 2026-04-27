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Viabilità e trasporti | 27 aprile 2026, 14:55

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Tutte le modifiche al traffico dal 27 al 30 aprile

Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità per la settimana del 27 aprile.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Tra Arona e Borgomanero in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 27 aprile. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Tra Arona e Gravellona Toce in direzione Ornavasso dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di martedì 28 aprile. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Verbania.

Tra Gravellona Toce e Arona in direzione Genova, dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 29 aprile. Uscita obbligatoria a Gravellona Toce e possibile rientro ad Arona.

Tra Arona e allacciamento A26/D08 in direzione Genova, dalle 23.00 alle 6.00 nella notte di giovedì 30 aprile. Uscita obbligatoria ad Arona e possibile rientro a Borgomanero.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, tra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Gallarate, dalle 21.00 alle 5.00 nella notte di martedì 28 aprile. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Besnate.

Tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione Gattico, dalle 21.00 alle 5.00 nella notte di mercoledì 29 aprile. Uscita obbligatoria a Besnate e possibile rientro a Castelletto Ticino.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 189+500 e 187+000 in modalità permanente da lunedì 27 a giovedì 30 aprile.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova, tra le pkm 186+300 e 181+700 in modalità permanente da lunedì 27 a giovedì 30 aprile.

Tra Carpugnino e Baveno in direzione Gravellona, tra le pkm 181+600 e 183+700 in modalità permanente da lunedì 27 a giovedì 30 aprile.

Sulla D08 Gallarate - Gattico, nell’allacciamento tra diramazione D08 provenienza Milano e l’autostrada A26 direzione Genova alla pkm 23+200 in modalità permanente.

Sulla D36 Stroppiana - Santhià, tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione A26 Trafori, tra le pkm 16+500 e 12+500 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e allacciamento D36/A26 in direzione Santhià, tra le pkm 12+300 e 16+300 in modalità permanente.

l.b.

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