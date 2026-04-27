Canton Ticino, ecco dove saranno i radar per il controllo della velocità fino al 3 maggio

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino mortali.

Per questo motivo viene rinnovato l’invito a tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, al fine di garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

In questa prospettiva, e con l’obiettivo di prevenire sinistri, nel corso della settimana 18 – dal 27 aprile al 3 maggio 2026 – verranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina – Polizia cantonale: Airolo.

Distretto di Leventina – Polizia comunale: Airolo, Varenzo, Giornico, Personico.

Distretto di Bellinzona – Polizia comunale: Gudo, Giubiasco, Monte Carasso, Cadenazzo, Sementina, Bellinzona.

Distretto di Locarno – Polizia comunale: Locarno, Orselina, Losone, Gordola, Arcegno, Minusio, Brione Verzasca, Quartino.

Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Rivera, Arbostora, Cernesio.

Distretto di Lugano – Polizia comunale: Breganzona, Cassarate, Pregassona, Brusino Arsizio, Sigirino, Cadempino, Rivera, Vezia, Ponte Tresa, Porza, Magliaso, Banco, Viganello, Sonvico, Molino Nuovo.

Distretto di Mendrisio – Polizia comunale: Chiasso, Ligornetto, Novazzano.

Controlli della velocità semi-stazionari

Sant’Antonino, Vezia.

Da questo elenco sono esclusi i controlli effettuati con veicoli civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.

La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, come indicato dal parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).

Resta comunque alla sola Polizia cantonale la possibilità di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati con l’obiettivo di reprimere violazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Si precisa infine che i controlli preannunciati potrebbero non essere effettuati per esigenze di servizio o per eventuali problemi tecnici.