Maxi ponte di primavera, sulle strade attesi 95 milioni di veicoli

Saranno circa 95 milioni i veicoli in circolazione sulla rete Anas da oggi fino a domenica 3 maggio, in occasione del maxi ponte di primavera che unisce la Festa della Liberazione e il 1° maggio. Numeri che confermano un’intensa mobilità su tutto il territorio nazionale, con un incremento del traffico già a partire da oggi.

Secondo le stime, rispetto al normale andamento settimanale si registra un aumento del +6% sia nella giornata odierna sia in quella di venerdì 24 aprile, mentre sabato 25 aprile si prevede un calo dell’11%, quando la maggior parte degli spostamenti verso le destinazioni sarà ormai completata.

“Nel corso del maxi ponte di primavera aumenteremo la sorveglianza e garantiremo la presenza ininterrotta del personale con 2.500 risorse in turnazione – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Oltre 200 unità saranno impegnate nelle Sale Operative Territoriali e nella Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24”.

Le direttrici più trafficate saranno l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, il Grande Raccordo Anulare di Roma, la statale 16 “Adriatica” e la statale 1 “Aurelia”, con flussi intensi soprattutto verso le regioni del Centro, del Sud e le Isole, mete privilegiate per le prime vacanze primaverili, in particolare verso il mare.

Un nuovo picco è atteso a partire da giovedì 30 aprile, con aumenti del traffico fino al +10% al Centro e al Sud e punte del +13% in Sicilia e Sardegna. Il rientro più consistente è previsto invece nel weekend del 2 e 3 maggio, con un incremento dell’8% nella giornata di domenica.

Per agevolare la circolazione, sarà in vigore lo stop ai mezzi pesanti nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile, oltre che venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio, nella fascia oraria dalle 9 alle 22.

Anas ricorda inoltre l’importanza di viaggiare in sicurezza: “Il nostro impegno è garantire una circolazione sicura e scorrevole, ma invitiamo tutti gli utenti a guidare nel rispetto del Codice della Strada e senza distrazioni”, ha concluso Gemme.