Patenti guida: oltre 2 milioni di prove in Italia, 6 mila nel Vco

Come ogni anno, nel mese di aprile il Centro elaborazione dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le statistiche ufficiali relative alle attività svolte nell’anno precedente per il conseguimento delle patenti di guida. Nel 2025 il numero delle prove d’esame – che comprende sia quelle di teoria, sia quelle di guida –ha raggiunto in Italia un totale di 2.314.213, superando di ben 47.194 unità i dati del 2024. La percentuale di candidati idonei, così emerge dal report, è risultata essere molto maggiore negli esami di guida (85,40% di idonei) rispetto alla percentuale di candidati idonei agli esami di teoria (61,96%). Una curiosità: continua la lenta decrescita delle autoscuole attive: 6.589 autoscuole nel 2025 contro le 6.660 del 2024. Dall’indagine appena pubblicata dal ministero si evince che nel Verbano Cusio Ossola sono state effettuate lo scorso anno 6.272 prove d’esame (erano state 6.662 nel 2024) delle complessive 157.958 a livello regionale, di cui 5.879 (pari al 93,73%) in autoscuole e la restante parte (393, 6,27%) presso privatisti. Sono 4.721 gli automobilisti che nella nostra provincia hanno conseguito la patente (75,27%) e 1.551 i bocciati (24,73%).