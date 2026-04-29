Lavori sulla statale 659, chiusure notturne della galleria "Le Casse"

Saranno eseguiti, nei prossimi giorni, lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici all’interno della galleria “Le Casse” lungo la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza.

Per questo Anas ha previsto la chiusura al traffico del tratto interessato, compreso tra il km 27+500 e il km 30+500. La modifica alla viabilità sarà valida dal 4 all’8 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo.

È previsto, per l’intero periodo di chiusura, il presidio continuativo di entrambi gli imbocchi con il servizio di “safety car” per l’accompagnamento dei veicoli da un lato all’altro della galleria.