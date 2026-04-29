 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 29 aprile 2026, 17:05

Lavori sulla statale 659, chiusure notturne della galleria "Le Casse"

Da 4 all'8 maggio stop al traffico per interventi agli impianti tecnologici

Lavori sulla statale 659, chiusure notturne della galleria &quot;Le Casse&quot;

Saranno eseguiti, nei prossimi giorni, lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici all’interno della galleria “Le Casse” lungo la strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. 

Per questo Anas ha previsto la chiusura al traffico del tratto interessato, compreso tra il km 27+500 e il km 30+500. La modifica alla viabilità sarà valida dal 4 all’8 maggio, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo.

 È previsto, per l’intero periodo di chiusura, il presidio continuativo di entrambi gli imbocchi  con il servizio di “safety car” per l’accompagnamento dei veicoli da un lato all’altro della galleria.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore