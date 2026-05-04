Canton Ticino, mappa dei radar: tutte le località dei controlli velocità

La Polizia cantonale, insieme alle polizie comunali, richiama l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o persino mortali. Si rinnova quindi l’invito agli automobilisti a rispettare i limiti, per proteggere sé stessi e gli altri utenti della strada. In quest’ottica, al fine di prevenire sinistri, nella settimana 19 (dal 4 al 10 maggio 2026) saranno effettuati controlli della velocità, sia mobili sia semi-stazionari, nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Bellinzona – Polizia comunale: Bellinzona, Giubiasco, Cadenazzo, Sant’Antonino, Sementina, Gnosca, Monte Carasso.

Distretto di Locarno – Polizia comunale: Orselina, Locarno, Muralto, Ascona, Golino, Losone.

Distretto di Vallemaggia – Polizia comunale: Avegno.

Distretto di Lugano – Polizia cantonale: Lugano.

Polizia comunale: Massagno, Origlio, Viganello, Davesco-Soragno, Sonvico, Montagnola, Grancia, Paradiso, Maroggia, Cassarate, Lugano, Breganzona, Manno, Gravesano, Agno.

Distretto di Mendrisio – Polizia comunale: Balerna, Stabio, San Pietro, Besazio.

Controlli della velocità semi-stazionari: Sant’Antonino, Magadino.

Da questo elenco sono esclusi i controlli effettuati con vetture civetta e quelli tramite pistola laser, strumenti impiegati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. La misura non riguarda inoltre i controlli sulla rete autostradale, come stabilito dal parere negativo dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Va inoltre precisato che la Polizia cantonale mantiene la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati per reprimere violazioni gravi e tutelare la sicurezza degli utenti della strada. I controlli programmati potrebbero infine non essere eseguiti per esigenze di servizio o problemi tecnici.