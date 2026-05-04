Autovelox in Piemonte: ecco le strade interessate dai controlli fino a domenica 10 maggio

La Polizia di Stato ha diffuso l’elenco delle strade piemontesi che, nel corso della settimana, saranno interessate da controlli della velocità con dispositivi elettronici. L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare il rispetto dei limiti e promuovere una guida più prudente, contribuendo alla riduzione degli incidenti. Mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada resta infatti un fattore essenziale per la sicurezza di tutti. Di seguito le tratte coinvolte nei prossimi giorni.
05/05/2026
Autostrade: A06 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A8 (NO).
Strade statali: SS20 Colle di Tenda e Valle Roja (CN), SS21 Colle della Maddalena (CN), SS231 di Santa Vittoria (CN), SS28 Colle di Nava (CN), SS32 Ticinese (NO), SS456 del Turchino (AT), SS703 Tangenziale Est Novara (NO), SS704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 Colle Sestriere (TO).
Strade provinciali: SP12 Fondovalle Tanaro (CN), SP229 Lago d’Orta (NO), SP299 di Alagna (NO), SP3 Sant’Albano Stura (CN), SP422 Valle Macra (CN), SP661 delle Langhe (CN), SP662 di Savigliano (CN), SP702 Tangenziale Bra (CN), SP53 San Giorgio Canavese (TO).
06/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A4 Torino-Milano (NO), A21 (AL), A8 (NO).
Strade statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS706 Tangenziale di Asti (AT), SS23 (TO).
Strade provinciali: SP1 delle Grange (VC), SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
07/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A33 (CN), A4 (NO), A26 (AL), A21 (AL), A8 (NO).
Strade statali: SS10 Padana Inferiore (AT), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS23 (TO).
Strade provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
08/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A33 (CN), A4 (NO), A8 (NO).
Strade statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (AT/CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 (TO).
Strade provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
09/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A21 (AL), A8 (NO).
Strade statali: SS10 (AT), SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 (TO).
Strade provinciali: SP12 (CN), SP142 del Biellese (NO), SP229 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
10/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A8 (NO).
Strade statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (AT/CN), SS28 (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS21 (AL), SS33 del Sempione (VB), SS23 (TO).
Strade provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).