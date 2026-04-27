Controlli della velocità in Piemonte: ecco le strade interessate questa settimana

La Polizia di Stato ha reso noto l’elenco delle strade piemontesi che, nel corso della settimana, saranno interessate da controlli della velocità con dispositivi elettronici. L’iniziativa punta a favorire il rispetto dei limiti e a promuovere comportamenti di guida più responsabili, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Adeguare la velocità alle condizioni della strada resta infatti un fattore fondamentale per garantire la sicurezza di tutti. Di seguito i tratti interessati nei prossimi giorni.
28/04/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A21 Torino-Piacenza (AT), A8 (NO).
Strade Statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 Masserano-Mongrando (BI), SS23 (TO).
Strade Provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
29/04/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A4 (NO), A21 (AL), A8 (NO).
Strade Statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS456 del Turchino (AT), SS703 (NO), SS704 (CN), SS23 (TO).
Strade Provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
30/04/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A33 (CN), A4 (NO), A8 (NO).
Strade Statali: SS21 (CN), SS231 (AT/CN), SS28 (CN), SS30 Val Bormida (AL), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS23 (TO).
Strade Provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
01/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A33 (CN), A4 (NO), A8 (NO).
Strade Statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (AT/CN), SS28 (CN), SS32 Ticinese (NO), SS32 Torino-Bardonecchia (TO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS23 (TO), SS34 (VB).
Strade Provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
02/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A21 (AL), A8 (NO).
Strade Statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN/AT), SS28 (CN), SS30 (AL), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS33 del Sempione (VB), SS23 (TO).
Strade Provinciali: SP1 delle Grange (VC), SP12 (CN), SP142 Biellese (NO), SP229 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).
03/05/2026
Autostrade: A06 (CN), A26 (NO), A32 (TO), A33 (CN), A8 (NO).
Strade Statali: SS20 (CN), SS21 (CN), SS231 (CN), SS28 (CN), SS32 (NO), SS703 (NO), SS704 (CN), SS758 (BI), SS21 (AL), SS33 del Sempione (VB), SS21 TO-PC (AT), SS23 (TO).
Strade Provinciali: SP12 (CN), SP229 (NO), SP299 (NO), SP3 (CN), SP422 (CN), SP661 (CN), SP662 (CN), SP702 (CN), SP53 (TO).