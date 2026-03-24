La Juventus Domo allunga sulla Dufour Varallo

Cerutti firma la 15a vittoria d'annata (1-0) per la Juventus Domo e regala 3 punti ai granataper restare davanti alla Dufour Varallo. Il gol arriva a tempo scaduto ma la vittoria è pienamente meritata. Il Trino chidue ogni varco, ma capitola quando ormai sperava di portar via un punto dall'Ossola.

Ora i granata sono a 6 punti dal Casale (che però non ha giocato) e davanti di 2 dalla Dufour Varallo, alla quale l'Arona ha imposto lo 0 a 0. Aronesi che così continuano a coltivare il sogni play off visto che l'Ivrea è li davanti di poco.

La giornata, dicevamo, ha fermato Piedimulera-Casale che recupereranno al 'Pedroli' di Verbania dopo il rinvio causa 'referendum'.

Un punto per Union Novara e Ornavassese. I primi fanno 2 a 2 in quel di Biella grazie alla reti di Fath e Battaglia. I neri di Fusè pareggiano contro il Gattinara (1-1, col gol di Gagliardi).

Niente da fare per il Gravellona, che cade a Quincinetto per 1 a 0 per un calcio di rigore subito nella ripresa.

Le altre partite: Ivrea-Orizzonti Canavese 1-0; Virtus Vercelli-Banchette Colleretto 1-1.