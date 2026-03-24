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Calcio | 24 marzo 2026, 16:50

La Juventus Domo allunga sulla Dufour Varallo

Il successo al Curotti permette di sfruttare il pari dei sesiani. Ornavassese frenata dal Gattinara

La Juventus Domo allunga sulla Dufour Varallo

Cerutti firma la 15a vittoria d'annata (1-0) per la Juventus Domo e regala 3 punti ai granataper restare davanti alla Dufour Varallo. Il gol arriva a tempo scaduto ma la vittoria è pienamente meritata. Il Trino chidue ogni varco, ma capitola quando ormai sperava di portar via un punto dall'Ossola.

Ora i granata sono a 6 punti dal Casale (che però non ha giocato) e davanti di 2 dalla Dufour Varallo, alla quale l'Arona ha imposto lo 0 a 0.  Aronesi che così continuano a coltivare il sogni play off visto che l'Ivrea è li davanti di poco.

La giornata, dicevamo, ha fermato Piedimulera-Casale che recupereranno al 'Pedroli' di Verbania dopo il rinvio causa 'referendum'.

Un punto per Union Novara e Ornavassese. I primi fanno 2 a 2 in quel di Biella grazie alla reti di Fath e Battaglia. I neri di Fusè pareggiano contro il Gattinara (1-1, col gol di Gagliardi). 

Niente da fare per il Gravellona, che cade a Quincinetto per 1 a 0 per un calcio di rigore subito nella ripresa.

Le altre partite: Ivrea-Orizzonti Canavese 1-0; Virtus Vercelli-Banchette Colleretto 1-1. 

re.ba.

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