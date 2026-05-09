Prima Categoria, è tempo di spareggi

Domenica di spareggi Prima Categoria. Si gioca (ore 16) per conquistare il salto di categoria o per evitare la retrocessione.

Mentre in Promozione tutte le tre squadre ossolane saranno in campo domenica 17 maggio (la Juventus Domo per i play off, Piedimulera e Ornavassese per i play out) in Prima Categoria si torna in campo domenica questa (10 maggio).

Per i play off si affrontano Bagnella e Momo sul campo dei cusiani , mentre al 'Poscio' di Villadossola saranno di fronte saranno Virtus Villa e Dormelletto. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, saranno effettuati i supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la squadra meglio classificata a fine Campionato. In questo caso Bagnella e Virtus Villa.

Per i play out c’è Quaronese-Vogogna: anche qui si va ai supplementari se dopo i 90 minuti le squadre saranno ferme sul pari, dopodiché si salverà – in caso il risultato non si sblocchi – la Quaronese, meglio piazzata in campionato.