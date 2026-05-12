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Calcio | 12 maggio 2026, 16:05

Villa fuori dagli spareggi, il Vogogna scende in Seconda

Prima Categoria, annata nera per le ossolane che vedono sfumare i rispettivi obiettivi di stagione

Villa fuori dagli spareggi, il Vogogna scende in Seconda

Si chiude negativamente pe ril Verbano Cusio Ossola l’avventura agli spareggi in Prima Categoria.

Il solo Bagnella supera (1-0) l’ostacolo, vincendo (gol di Ciana) sul Momo e passando il turno di qualificazione. Cade (0-1) la Virtus Villa, battuta al ‘Poscio’ da dal Dormelletto che grazie al gol di Capacchione impreziosisce quest’annata positiva.

Sul fondo cade anche il Vogogna, che dice addio alla Prima perdendo (2-1) a Quarona. Inutile il gol di Villa. 

Una stagione storta che vede i ragazzi di Francina tornare in Seconda dopo anni da protagonisti in Prima e Promozione. Una retrocessione che va ad aggiungersi a quella di Agrano d Esio: un’annata da scordare per il Vco.

Idem in Seconda Categoria. La Pro Vigezzo si salva battendo la Crevolese a casa sua. L’1 a 0 firmato da Rolandi vede la Pro cogliere il solo risultato che l’avrebbe salvata, avendo la Crevolese due risultati utili a disposizione. La retrocessione in Terza della Crevolese, aggiunta a quella della Pregliese, ‘segna’ l’anno più nero per il calcio a Crevoladossola, dove qualcuno pensa che forse sarebbe il caso di cominciare a guardare ad unire le forze per cercare di risalire la china.

re.ba.

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