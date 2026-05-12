Villa fuori dagli spareggi, il Vogogna scende in Seconda

Si chiude negativamente pe ril Verbano Cusio Ossola l’avventura agli spareggi in Prima Categoria.
Il solo Bagnella supera (1-0) l’ostacolo, vincendo (gol di Ciana) sul Momo e passando il turno di qualificazione. Cade (0-1) la Virtus Villa, battuta al ‘Poscio’ da dal Dormelletto che grazie al gol di Capacchione impreziosisce quest’annata positiva.
Sul fondo cade anche il Vogogna, che dice addio alla Prima perdendo (2-1) a Quarona. Inutile il gol di Villa.
Una stagione storta che vede i ragazzi di Francina tornare in Seconda dopo anni da protagonisti in Prima e Promozione. Una retrocessione che va ad aggiungersi a quella di Agrano d Esio: un’annata da scordare per il Vco.
Idem in Seconda Categoria. La Pro Vigezzo si salva battendo la Crevolese a casa sua. L’1 a 0 firmato da Rolandi vede la Pro cogliere il solo risultato che l’avrebbe salvata, avendo la Crevolese due risultati utili a disposizione. La retrocessione in Terza della Crevolese, aggiunta a quella della Pregliese, ‘segna’ l’anno più nero per il calcio a Crevoladossola, dove qualcuno pensa che forse sarebbe il caso di cominciare a guardare ad unire le forze per cercare di risalire la china.