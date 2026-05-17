Juve Domo eliminata a Varallo, Piedimulera retrocesso dopo il derby con l’Ornavassese

Domenica intensa negli spareggi tra Promozione e Prima Categoria. Si chiude al primo turno la corsa playoff della Juventus Domo, mentre nel derby ossolano salvezza è festa per l’Ornavassese e amarezza per il Piedimulera, costretto alla retrocessione. Sorride invece il Bagnella, che continua il proprio cammino nei playoff di Prima Categoria.

A Varallo Sesia termina 3-1 per la Dufour la sfida contro la Juventus Domo. Ai granata non basta il gol di Zani in una partita che vede i valsesiani imporsi e conquistare la qualificazione al turno successivo. Per la squadra domese si conclude così la stagione, fermata al primo ostacolo della post season dopo un campionato che aveva comunque regalato la possibilità di giocarsi i playoff.

Nel derby salvezza di Promozione tra Ornavassese e Piedimulera arriva invece il verdetto più pesante. Dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari, il risultato non cambia neppure dopo i supplementari e premia l’Ornavassese, che mantiene così la categoria davanti al proprio pubblico. Il Piedimulera, che aveva un solo risultato utile a disposizione, saluta invece la Promozione e retrocede in Prima Categoria.

Festeggia infine il Bagnella nel playoff di Prima Categoria contro il Dormelletto. Sul lago la sfida termina 0-0 anche dopo i 120 minuti di gioco, ma il regolamento premia i rossoverdi che, grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato, avanzano alla seconda fase degli spareggi promozione.