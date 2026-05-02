Scontri diretti sul fondo per evitare i play out

Promozione, ultimo atto. Si gioca la 30a di campionato che decreterà chi andrà ai play out e quale calendario avranno i play off.

Sei squadre ancora invischiate nella lotta per evitare gli spareggi salvezza. Sono Ornavassese, Union Novara, Banchette Colleretto a 33 punti, Orizzonti Canavese 32; Virtus Vercelli 29; Piedimulera 26.

In quest’ottica il calendario offre uno scontro tutto ossolano con l’Ornavassese che ospita il Piedimulera che hanno entrambe un solo obiettivo: i tre punti. Situazione dunque delicata visto che la provincia ha già perso un’altra protagonista essendo il Gravellona San Pietro ormai retrocesso da tempo.

Anche la Union Novara se la gioca con un’altra pericolante. Infatti sarà in casa della Virtus Vercelli. Novaresi che hanno fatto un buon girone di ritorno e che devono tornare dal vercellese con un risultato positivo.

Anche l’Arona sarà arbitro della retrocessione, giocando contro il Banchette Colleretto. Aronesi fuori dalle speranze play off ma ovviamente desiderosi di chiudere bene il campionato.

A sua volta l’Orizzonti Canavese va in Valsesia, contro una Dufour Varallo che spera ancora nel secondo posto di classifica, che garantirebbe qualche vantaggio in più negli spareggi promozione.

E venendo alla zona play off, il secondo posto era ambito anche dalla Juventus Domo che però è ormai a 4 punti dal Tavagnasco. Granata che ricevono il retrocesso, ma non arrendevole, Gravellona San Pietro, reduce dalla sua prima vittoria sette giorni fa.

La terza incomoda della zona alta è il Quincinetto Tavagnasco, fattosi largo a prepotenza: se la vedrà con l’Ivrea e si sa che i derby sono senza pronostico.

La giornata vede anche Ceversama-Casale; Lupetti Bianchi Trino-Gattinara.

Classifica: Casale 66. Quincinetto Tavagnasco 59; Dufour Varallo 57; Juventus Domo 55; Ivrea 48; Arona 43; Gattinara 41; Lupetti Trino 37; Ceversama 35; Ornavassese, Union Novara, Banchette Colleretto 33; Orizzonti Canavese 32; Virtus Vercelli 29; Piedimulera 26; Gravellona 10.