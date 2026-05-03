Promozione, verdetti finali: Juventus Domo ai playoff

Ultimi novanta minuti di stagione anche nel campionato di Promozione. Tra le ossolane sorride la Juventus Domo, che chiude il campionato con un netto 5-1 sul Gravellona San Pietro e conquista un posto nei playoff grazie al quarto posto finale a quota 58 punti. In zona alta festeggia anche il Dufour Varallo, che supera 2-0 l’Orizzonti Canavese e si assicura il terzo posto, entrando così nella griglia playoff insieme ai domesi.
In chiave salvezza, pareggio interno per l’Ornavassese (1-1 contro il Piedimulera), le due ossolane si giocheranno ora tutto ai play out. Tra le novaresi, sconfitta per l’Arona sul campo del Banchette Colleretto (4-3), risultato che non cambia comunque la sua posizione di metà classifica. Cade anche l’Union Novara, battuta 1-0 dalla Virtus Vercelli.