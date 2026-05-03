 / Calcio

Calcio | 03 maggio 2026, 17:23

Promozione, verdetti finali: Juventus Domo ai playoff

Playout per Piedimulera e Ornavassese

immagine di repertorio

immagine di repertorio

Ultimi novanta minuti di stagione anche nel campionato di Promozione. Tra le ossolane sorride la Juventus Domo, che chiude il campionato con un netto 5-1 sul Gravellona San Pietro e conquista un posto nei playoff grazie al quarto posto finale a quota 58 punti. In zona alta festeggia anche il Dufour Varallo, che supera 2-0 l’Orizzonti Canavese e si assicura il terzo posto, entrando così nella griglia playoff insieme ai domesi.

In chiave salvezza, pareggio interno per l’Ornavassese (1-1 contro il Piedimulera), le due ossolane si giocheranno ora tutto ai play out. Tra le novaresi, sconfitta per l’Arona sul campo del Banchette Colleretto (4-3), risultato che non cambia comunque la sua posizione di metà classifica. Cade anche l’Union Novara, battuta 1-0 dalla Virtus Vercelli.

RS

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore