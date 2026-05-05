E' spareggio salvezza tra Ornavassese e Piedimulera

Tutto come previsto per i play off. Quincitava, Dufour Varallo e Juventus Domo vanno agli spareggi con questa posizione di classifica. Nell’ultima partita il Quincinetto Tavagnasco liquida l’Ivra (3-2). Tutto facile per la Juventus Domo che batte il già retrocesso Gravellona San Pietro (5-1) e si concentra sulla trasferta del primo turno playoff. Mentre la Dufour Varallo batte l’Orizzonti Canavese (2-0) e chiude al terzo posto.

Sul fondo invece sarà spareggio salvezza tra le due ossolane. Ornavassese e Piedimulera pareggiano (1-1) e si preparano a tornare in campo domenica per evitare la retrocessione. In campionato il Piedimulera ha strappato ai neri 4 punti su sei; neri – che ad un certo punto del campionato parevano potersi salvare con maggior facilità - hanno però ora due risultati su tre dalla loro vista la posizione di classifica.

Salvezza meritata per la Union Novara vince (1-0) a casa della Virtus Vercelli e si concede la permanenza in Promozione

L’Arona vende care la pelle ma viene battuta (4-3) dal Banchette Colleretto che si salva.