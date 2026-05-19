L'Ornavassese si salva, finale amaro per Juventus Domo e Piedimulera

Si salva l’Ornavassese, scende in Prima il Piedimulera mentre per il salto di categoria va avanti solo ilk Bagnella perché la Juventus Domo cade a Varallo ed esce dagli spareggi.

La domenica calcistica dice questo. Al comune di Ornavasso si giocavano 90' per la salvezza. I neri di Fusè hanno pareggiato col Piedimulera e il pari era tra i due risultati che garantivano la salvezza, vista la posizione in classifica a fine stagione. In gol prima l'Ornavassese con Viscomi, poi il pari di Inguscio. L’1 a 1 non è più mutato e per l’Ornavassese è stata festa.

I ragazzi di Poma invece ritornano in Prima Categoria. ‘’ È finita siamo retrocessi. Ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo, ci abbiamo messo il cuore e questo è quello che conta. Grazie ragazzi. Ci sono anni in cui si ride e anni in cui si piange, oggi ci tocca piangere, ma quello che è certo è che da domani ripartiremo con la solita passione pronti per riguadagnarci questa categoria! Grazie a tutti’’ scrive sulla sua pagina il Piedimulera, a conferma di una società in cui i valori sportivi sono ancora importanti. Il rammarico c’è, ma alla corte di Beniamino Tomola, dopo questi giorni di delusione , torneranno subito al lavoro per una annata da protagonisti.

Cade a Varallo la Juventus Domo. I granata non superano l’ostacolo e dicono addio alle speranze. E’ stato un campionato positivo nonostante la delusione che ora serpeggia. Il Casale era una corazzata e gli ossolani sono rimasti sempre nell'Olimpo del campionato.

In Prima invece brinda il Bagnella. Non vince col Dormelletto (0-0) ma si candida per il torno spareggi. Ciana a soci hanno fatto una buona stagione e meritano questo premio. Un anno fa erano arrivati terzi in campionato, quest’anno secondo e si sono conquistati il premio spareggi. Con buone possibilità di centrare l’obiettivo.

Il Dormelletto ha tenuto la testa alta sino alla fine. Ha fatto una buona stagione e dopo la vittoria a Villadossola nel primo incontro spareggi ha combattuto anche a Bagnella, pur se il pari non è bastato. Dopo la promozione conquistata un anno fa, i novaresi archiviano un’annata positiva.