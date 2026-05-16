E' tempo di spareggi per Juventus Domo, Ornavassese e Piedimulera

Dufour Varallo-Juventus Domo; Ornavassese-Piedimulera; Bagnella-Dormelletto. E’ questo ‘’il piatto forte’’ della domenica degli spareggi tra Promozione e Prima Categoria.

Un calendario dilettanti che ‘’scimmiotta’ ormai pedissequamente le serie professionistiche obbligando squadre e società a stagioni prolungate e altre spese come se i dilettanti disponessero delle risorse dei professionisti.

In Promozione, dopo una domenica di stop, la Juventus Dono va a Varallo per conquistarsi un pass per andare avanti nella marcia spareggi. Una partita ‘dentro o fuori’’ che chiama i granata ad una prova di carattere.

Sul fondo il Piedimulera va a Ornavasso, dove solo 15 giorni fa ha pareggiato. Il bilancio campionato è a favore dei ragazzi di Poma che hanno vinto in casa e pareggiato a Ornavasso. Anche qui partita secca: se l’Ornavassese vince o pareggia è salva mentre gli ospiti hanno una sola possibilità. La vittoria!

In Prima Bagnella e Dormelletto si sfidano sul lago. I primi hanno liquidato il Momo, i secondo hanno eliminato la Virtus Villa.

Si va in campo alle 16.