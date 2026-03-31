Domo continua la corsa: settima vittoria consecutiva in Serie D

Prosegue il momento positivo della Pediacoop H24 Domodossola, che conquista la settima vittoria consecutiva nel campionato di Serie D maschile, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo.

Nel match disputato domenica 29 marzo al Palaraccagni, i domesi hanno superato il San Rocco Novara con il punteggio di 3-1, ottenendo i tre punti ma dovendo faticare più del previsto contro una formazione avversaria arrivata con una rosa ridotta a causa degli infortuni.

La gara sembrava iniziare in discesa per i padroni di casa, che nel primo set hanno imposto il proprio ritmo chiudendo senza difficoltà sul 25-16. Nel secondo parziale, però, qualcosa si inceppa: aumentano gli errori e gli ospiti trovano fiducia, portando il set ai vantaggi e conquistandolo 29-27, riaprendo così la partita.

Anche il terzo set si sviluppa in equilibrio, con Domodossola inizialmente nervosa. Con il passare dei punti, però, i ragazzi di coach Cova riescono a ritrovare ordine e a prendere il controllo del gioco, chiudendo 25-17 nonostante l’infortunio del libero Scarpati, sostituito da Peveri.

Nel quarto e ultimo set la sfida resta combattuta, complice proprio l’assenza di Scarpati che incide sugli equilibri della squadra. I novaresi tentano il tutto per tutto, ma i padroni di casa riescono a gestire meglio le fasi decisive e chiudono sul 25-21, assicurandosi la vittoria.

Grazie a questo successo, la formazione ossolana mantiene il terzo posto in classifica, restando in scia delle prime. Il mese di aprile si preannuncia decisivo, con importanti scontri diretti all’orizzonte contro Valsangone e Verbania. Prima, però, ci sarà la trasferta impegnativa di Gavi, in programma sabato 11 aprile.