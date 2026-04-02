Aggredisce la compagna davanti alla figlia minorenne: arrestato un 26enne ossolano

Nella giornata del 29 marzo scorso, i carabinieri di Domodossola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 26 anni residente nell’Ossola, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L'intervento è scattato intorno alle ore 15.00, a seguito di una chiamata d'emergenza pervenuta al 112 Nue da parte della compagna convivente dell'uomo. La donna ha riferito ai militari di essere stata aggredita fisicamente al culmine di una discussione nata per futili motivi. I carabinieri hanno prestato i primi soccorsi alla vittima dell'aggressione, avvenuta tra l’altro alla presenza della figlia minore della coppia. I successivi accertamenti hanno permesso di delineare un quadro di reiterate aggressioni fisiche e psicologiche, emerse anche grazie al supporto di personale femminile dell'arma specializzato nella gestione di tali reati. È stato inoltre appurato che l'uomo era già stato denunciato lo scorso anno per analoghi episodi di maltrattamento.

L'arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso l'abitazione dei genitori in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.