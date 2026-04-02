Varzo in lutto per Mauro Tiboni, storico volto della comunità

Varzo perde uno dei suoi volti più conosciuti: si è spento a 69 anni Mauro Tiboni, figura stimata sia per il suo percorso professionale sia per l’impegno nella vita pubblica del paese.

Dopo l’esperienza lavorativa in Enel, Tiboni aveva scelto di mettersi al servizio della comunità, ricoprendo negli anni incarichi istituzionali come assessore e consigliere comunale, fino a diventare capogruppo. Un ruolo svolto con dedizione, sempre vicino alle esigenze dei cittadini.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione. Il rosario sarà recitato venerdì 3 aprile alle ore 19.30 nella frazione Fontana, mentre l’ultimo saluto si terrà sabato 4 aprile alle ore 10.30 nella chiesa di Varzo.

I familiari hanno voluto ringraziare in modo particolare il personale dei reparti di Rianimazione e Medicina dell’ospedale di Domodossola per la professionalità e l’umanità dimostrate.

In sua memoria, è stato chiesto di sostenere iniziative benefiche a favore di Emergency e della Pro Loco di Varzo, nel segno della solidarietà che ha sempre contraddistinto la sua vita.