Si conclude a Casa Don Gianni la rassegna "Vivere onlife"

Si conclude venerdì 22 maggio alle 20.30 la rassegna “Vivere onlife. Educare alle relazioni oggi”, promossa dall’associazione Alternativa A a Casa Don Gianni a Domodossola. L’ultimo incontro della rassegna si intitola “Anziché dire così. Le frasi che aiutano a crescere e far crescere” ed è guidato dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Giuliani. Quest’ultima accompagnerà il pubblico in un percorso di consapevolezza per scoprire le frasi e i “copioni” che si tramandano di generazione in generazione all’interno delle famiglie, spesso in modo inconsapevole, ma con un profondo impatto sulle relazioni e sui processi. Un’occasione per fermarsi, ascoltarsi e scegliere parole che nutrono. Coordina Cinzia Conti, presidente dell’associazione Movi-Ment.
In Breve
giovedì 21 maggio
mercoledì 20 maggio
lunedì 18 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Ambiente
Viabilità e trasporti
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?