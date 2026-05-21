Si conclude a Casa Don Gianni la rassegna "Vivere onlife"

Si conclude venerdì 22 maggio alle 20.30 la rassegna “Vivere onlife. Educare alle relazioni oggi”, promossa dall’associazione Alternativa A a Casa Don Gianni a Domodossola. L’ultimo incontro della rassegna si intitola “Anziché dire così. Le frasi che aiutano a crescere e far crescere” ed è guidato dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Giuliani. Quest’ultima accompagnerà il pubblico in un percorso di consapevolezza per scoprire le frasi e i “copioni” che si tramandano di generazione in generazione all’interno delle famiglie, spesso in modo inconsapevole, ma con un profondo impatto sulle relazioni e sui processi. Un’occasione per fermarsi, ascoltarsi e scegliere parole che nutrono. Coordina Cinzia Conti, presidente dell’associazione Movi-Ment.