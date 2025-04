Esio e Crevolese in campo per la Coppa

Si gioca questa sera 2 aprile, alle ore 20.30, la finale provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria, tra Esio e Crevolese. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno, in caso di persistente parità si eseguiranno i calci di rigore.

Il match è in programma sul sintetico del “Forlano” di Stresa, e vedrà opposte due formazioni di Seconda Categoria, l’Esio dominatore del campionato e la Crevolese, invischiata nella lotta per la salvezza. Si sa però che in una partita secca queste differenze possono annullarsi, ed entrambe vogliono portare a casa questo trofeo per la prima volta nella loro storia.

Ricordiamo che in semifinale l’Esio aveva avuto ragione per 3-0 dell’Armeno, e la Crevolese aveva superato con identico punteggio il Fomarco.

La vincente della Coppa del VCO parteciperà poi alla fase finale regionale, insieme alle vincenti delle altre coppe provinciali.

Albo d’oro recente della competizione:

2017/18: Virtus Villa

2018/19: Virtus Villa

2019/20 e 2020/21: non disputate causa Covid

2021/22: Gravellona San Pietro

2022/23: Casale Corte Cerro

2023/24: Cireggio