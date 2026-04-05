Vco preso d’assalto a Pasqua: boom di visitatori tra laghi e valli

Il lungo fine settimana pasquale ha portato un forte afflusso di visitatori nel Verbano Cusio Ossola, complice il clima stabile e le giornate soleggiate. Il territorio ha registrato una presenza significativa di turisti, in gran parte provenienti dall’estero, ospitati tra campeggi, hotel e appartamenti turistici, ma anche di italiani arrivati per brevi soggiorni o escursioni giornaliere.

Le località più frequentate si sono animate fin dalle prime ore, con bar e ristoranti molto frequentati e strutture ricettive vicine al pienone. L’intero comparto turistico ha beneficiato di un movimento costante, favorito dalle condizioni climatiche ideali per attività all’aria aperta. Anche la viabilità ha risentito dell’elevato numero di presenze, con traffico intenso lungo le principali direttrici della zona.