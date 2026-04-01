Pasqua, verso il tutto esaurito nel Vco: tanti turisti attesi tra laghi e montagna

“Le aspettative di quest’anno sono più che buone e il fine settimana appena trascorso è prova tangibile dell’appeal delle nostre zone, per cui l’augurio per Pasqua è che tutto possa andare per il meglio e che anche il meteo, come sembrerebbe ad oggi, ci dia una mano. Ad ogni buon conto gli operatori del settore sono pronti ad accogliere i villeggianti italiani e stranieri e l’Atl a proseguire la sua missione in tema di promozione del territorio”. Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, commenta così il ponte pasquale ormai alle porte. “Anche se la situazione internazionale non aiuta certo, perché gli aumenti dei costi dei trasporti non favoriscono i flussi turistici – dice Gaiardelli – confidiamo di migliorare le performances degli ultimi anni che, al netto del cattivo tempo che quando arriva complica sempre le cose, sono andati tutti parecchio bene. E anche per i prossimi giorni la previsione delle affluenze sui laghi Maggiore, d’Orta e Mergozzo e nelle valli dell’Ossola è positiva, considerato che alberghi, ristoranti, B&B e non soltanto sono già quasi tutti al completo. Dunque, ad oggi siamo molto fiduciosi di ripetere il pienone, anche sfruttando eventualmente gli arrivi last-minute. L’obiettivo dell’agenzia – si legge nel comunicato – resta sempre quello di contribuire a far crescere la permanenza media nel territorio e in questa direzione stiamo, per l’appunto, lavorando già da tempo assieme a tutti gli operatori, anche a quelli privati. La strada della destagionalizzazione – conclude Gaiardelli – è infatti quella da seguire per equipararsi alle migliori realtà europee e confermare a livello regionale la leadership in tema di accoglienza”.