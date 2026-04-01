Pasqua, verso il tutto esaurito nel Vco: tanti turisti attesi tra laghi e montagna

“Le aspettative di quest’anno sono più che buone e il fine settimana appena trascorso è prova tangibile dell’appeal delle nostre zone, per cui l’augurio per Pasqua è che tutto possa andare per il meglio e che anche il meteo, come sembrerebbe ad oggi, ci dia una mano. Ad ogni buon conto gli operatori del settore sono pronti ad accogliere i villeggianti italiani e stranieri e l’Atl a proseguire la sua missione in tema di promozione del territorio”. Francesco Gaiardelli, presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, commenta così il ponte pasquale ormai alle porte. “Anche se la situazione internazionale non aiuta certo, perché gli aumenti dei costi dei trasporti non favoriscono i flussi turistici – dice Gaiardelli – confidiamo di migliorare le performances degli ultimi anni che, al netto del cattivo tempo che quando arriva complica sempre le cose, sono andati tutti parecchio bene. E anche per i prossimi giorni la previsione delle affluenze sui laghi Maggiore, d’Orta e Mergozzo e nelle valli dell’Ossola è positiva, considerato che alberghi, ristoranti, B&B e non soltanto sono già quasi tutti al completo. Dunque, ad oggi siamo molto fiduciosi di ripetere il pienone, anche sfruttando eventualmente gli arrivi last-minute. L’obiettivo dell’agenzia – si legge nel comunicato – resta sempre quello di contribuire a far crescere la permanenza media nel territorio e in questa direzione stiamo, per l’appunto, lavorando già da tempo assieme a tutti gli operatori, anche a quelli privati. La strada della destagionalizzazione – conclude Gaiardelli – è infatti quella da seguire per equipararsi alle migliori realtà europee e confermare a livello regionale la leadership in tema di accoglienza”.
In Breve
domenica 05 aprile
mercoledì 01 aprile
domenica 29 marzo
venerdì 27 marzo
domenica 22 marzo
sabato 21 marzo
venerdì 20 marzo
giovedì 19 marzo
martedì 17 marzo
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Viabilità e trasporti
Viabilità e trasporti
Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?